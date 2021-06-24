Произошел пожар на Лукомльской ГРЭС

Фото: МЧС
Пожар
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Вчера спасателям службы МЧС поступило сообщение о возгорании во второй секции трансформаторной подстанции ТН-330 на Лукомльской ГРЭС. Для оперативного решения вопросов и ликвидации возгорания работает ситуационный штаб Комиссии по чрезвычайным ситуациям при Витебском облисполкоме.

В 22:39 пожар ликвидирован, никто не пострадал.

Отключения электроснабжения в Витебской и Могилевской областях оперативно устранялись энергетиками.

В настоящее время созданный ситуационный штаб завершил свою работу. Все объекты, отвечающие за жизнеобеспечение населения, работают в штатном режиме.

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