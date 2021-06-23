В Докшицах нога ребенка застряла в конструкции велосипеда

Фото: МЧС
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22 июня спасателям поступило сообщение о необходимости оказания помощи ребенку, нога которого застряла между рамой и колесом велосипеда на стадионе по улице Спортивной в городе Докшицы.

К месту сообщения незамедлительно было направлено подразделение пожарной аварийно-спасательной части №1 Докшицкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям.

– Когда мы прибыли на место, мы сразу увидели, что на стадионе скопились люди, – вспоминает начальник дежурной смены Сергей Баслак. – Мы с товарищем, старшим пожарным Юрием Бобровичем, взяли инструмент и подбежали к толпе. На дорожке лежал велосипед, а рядом с ним сидел ребенок, его нога была зажата между рамой и колесом велосипеда.

Мальчик был испуган и плакал, очевидцы пытались его всячески успокоить. С помощью ручного аварийно-спасательного инструмента мы извлекли ногу ребенка из конструкции транспорта, после чего его осмотрели медики – в госпитализации мальчик не нуждался.

Как выяснилось позже, ребенок, 2014 года рождения, приехал из Минска на каникулы к своим родственникам и в свободное время катался на велосипеде. Рядом с ним находилась его тётя, которая и вызвала спасателей после того, как поняла, что самим оказать помощь ребенку невозможно.

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