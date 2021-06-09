Мошенники лишили жительницу Витебска более 7,5 тысяч рублей

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Мошенники обчистили банковскую карту жительницы Витебска, похитив более 7,5 тысяч рублей.

Так, в мае женщине на мобильный телефон поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником банка, который принялся убеждать потерпевшую в том, что по её карт-счету проходят незаконные операции. Поверив злоумышленнику, жительница Витебска сообщила ему данные своей банковской карты и установила на телефон мобильное приложение, предоставляющее удаленный доступ к гаджету. В итоге со счета списались более7,5 тысяч рублей.

Мошенниками оказались жители Минска и Полоцка. Подозреваемых вскоре задержали.

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