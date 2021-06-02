Международный день защиты детей в Витебске

Наполненная яркими официальными торжествами Витебская весна дала эффектный и старт лету. Первый летний день завершился шумным и красочным празднованием «Международного дня защиты детей».

МЧС — анимационно-познавательный праздник

Ежегодные мероприятия в рамках проекта Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси «Не оставляйте детей одних» завершил шумный и красочный праздник.

1 июня Витебские спасатели проводили финал акции на площади Победы, а Витебский район «праздник детства» отмечал на турбазе «Верасы».

В каждом районом центре местные спасатели проводили различные квесты, викторины и аттракционы для привлечения внимания к созданию безопасных условий проживания детям. Многодетно было на площадях Полоцка, Новополоцка, Браслава, Лиозно, Шарковщины, Глубокого, Постав и других районных центров.

В программе праздника были показательные выступления спасателей, познавательные квесты, викторины, аттракционы, множество призов и подарков.

В областном центре не обошлось без традиционного парада пожарной техники и демонстрации специальных противопожарных и «осводовских» средств спасения.

На площади Победы Витебска каждому ребенку, выполнившему 10 заданий из обучающих правилам безопасности конкурсов, вручали поощрительный приз — мороженное в специальной «акционно–эмчеэсовской» обертке.(Специально изготовлено Витебским ОАО «Молоко»)

Самая большая очередь из участников праздника была в палатку с генератором дыма. Здесь каждый ребенок мог стать спасателем. Родители стояли в очереди, чтобы, нарядив ребенка в противогаз, отправить его под присмотром профессионала МЧС искать в дыму и темноте потерянную куклу.

Популярностью пользовался аттракцион, где ребенка можно было подвесить на канате, привязанном на стрелу специального автомобиля.

Очень интересно было из брандспойта струей воды включить светильник, поиграть в шашки синими и красными огнетушителями и много-много других веселых забав.

Фоном к этому мероприятию были выступления детских танцевальных и вокальных коллективов городского отдела культуры.

«Без дамовы і патугі — робім добрыя паслугі». Тэатр «Лялька»

Аберагчы душу дзіцяці і паказаць яму цудоўны свет мастацтва, не меней важна, чым стварыць небяспечныя ўмовы жыцця. Тыя, хто так лічаць, прывялі сваіх дзяцей на традыцыйнае свята ў гонар «Міжнароднага дня аховы дзяцей» у самы ўсмешлівы і добры Віцебскі Тэатр «Лялька».

1 чэрвеня, як і кожны год, Тэатр зладзіў «Лялечны карагод» — інтэрактыўны займальна-пазнавальны спектакль з удзелам непаўторных Вольгі Маханьковай, Аляксея Макарскага, Яўгена Гусева і Вольгі Лазебнай.

Дасціпна і цікава дзеткам расказалі пра лялек, што працуюць на сцэне тэатра і раскрылі закулісныя таямніцы. Амаль 1,5 гадзіны міні сцэнкі з удзелам казачных персанажаў вучылі і весялілі маленькіх гледачоў, і іх бацькоў.

У гэты дзень артысты правялі два мерапрыемствы: ў 14 гадзін была адмысловая праграма для дзяцей-сірот, замоўленая Віцебскім абласным саветам ветэранаў пры ўдзеле дабрачынных арганізацый, а ў 18.00 гадзін — гульні, вершыкі і танцы для ўсіх маленькіх, і вялікіх гараджан.

Шчырасцю і дабратой свяціліся вочкі маленькіх гарэз і сур’ёзных дарослых.

Хай бы заўседы, кожны дарослы памятаў пра тых каму кожны дзень патрэбна дапамога, клопат і любоў.