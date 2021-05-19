Лейтенант Никита Куконенко, погибший в Барановичах был уроженцем Полоцка

22-летний лейтенант Никита Куконенко, который погиб 19 мая, выполняя в Барановичах учебно-тренировочный полет на самолете Як-130 был уроженцем Полоцка.
Никита Куконенко родился 18 сентября 1998 года в Полоцке. С детства мечтал о небе. Его дедушка жил в городском поселку Боровуха под Полоцком, а там расположена вертолетная база, но Никита выбрал не вертолеты, а самолеты. Никита — выпускник Полоцкого кадетского училища. В 2020 году окончил авиационный факультет Военной академии Беларуси.
В этом же году он начал службу в Лидской штурмовой авиабазе. Он был назначен летчиком звена учебно-боевой эскадрильи на Як-130.
На 2021 год у него был план стать летчиком третьего класса. Освоил Л-39 и Як-130. Никита Куконенко был женат.
Инструктором у лейтенанта Куконенко был майор Андрей Ничипорчик.
Андрей Ничипорчик родился в Поставах 17 октября 1987 года в семье военного летчика-снайпера. В 2010 году он окончил авиационный факультет Военной академии Беларуси.
Майор был летчиком первого класса. Был подготовлен к выполнению боевых задач днем и ночью во всех метеорологических условиях.
С 2016 года служил инструктором — готовил к полетам на Як-130 молодых пилотов. В 2016 году участвовал в выполнении сложнейшего вида летной подготовки — посадки на аэродромный участок дороги самолета Як-130.
С 2017 года принимал участие в воздушных парадах, демонстрационных полетах. Неоднократно участвовал в учениях и международных конкурсах в Беларуси и за рубежом.
Освоил Як-52, Л-39, Су-25, Як-130. В авиабазе его знали как терпеливого и внимательного инструктора, любящего небо и курсантов.
Майор Андрей Ничипорчик был награждён медалью «За безупречную службу» 3 степени за образцовое исполнение служебных обязанностей. Андрей Ничипорчик был женат, у него осталось трое детей.
Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Барановичах.
— Сегодня мы все скорбим. Мы потеряли героев, которые поставили жизнь своих соотечественников выше собственной. Проявив беспримерное мужество, майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко отвели падающий самолет от жилых домов, предотвратив многочисленные жертвы. Нет слов, способных смягчить горечь утраты для родных и близких. Но есть память, которая вместе с той болью и бесконечной благодарностью за подвиг навсегда останется в наших сердцах.
Напомним, что сегодня в Барановичах потерпел крушение военный самолет Як-130, пилоты, заметив техническую неисправность, увели судно от населенного пункта, а затем катапультировались. К сожалению, оба летчика погибли.