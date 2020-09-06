В Берлине сообщили о согласовании запроса Генпрокуратуры по Навальному

Запрос о правовой помощи со стороны России будет удовлетворен, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. По его словам, причин для препятствия этому нет.

Напомним, Германия поставила ультиматум России в связи с отравлением Навального.

Власти Германии уже дали добро на удовлетворение запроса о правовой помощи со стороны России по делу лидера российской оппозиции Алексея Навального, и Берлин не видит препятствий для обмена информацией. Об этом немецкий политик сообщил в эфире телеканала ARD.

«Мы уже давно одобрили этот запрос об оказании правовой помощи. Когда мы говорили с российским послом, мы сказали ему об этом», — сказал министр. По его словам, «нет никакой причины не одобрять его».

«Сейчас идет обследование в берлинской [клинике] «Шарите». Но мы ясно сказали, что если будет формальный запрос, то мы выдадим все разрешения, которые необходимы, чтобы обменяться информацией по этому запросу», — заявил Маас.

Российская Генпрокуратура России направила запрос в Министерство юстиции Германии 27 августа. Прокуроры попросили предоставить данные о лечении политика, а также результаты анализов на наркотики, яды, тяжелые металлы и ингибиторы холинэстеразы. К документу прилагались данные доследственной проверки причин госпитализации Навального.

Напомним, что Навальному стало плохо на борту самолета при перелете из Томска в Москву 20 августа. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, Навального доставили в местную больницу, где он впал в кому. Спустя два дня Навального транспортировали в Берлин, где его положили в клинику Charité. По заявлению немецкого правительства, Алексей Навальный отравлен ядом «Новичек».