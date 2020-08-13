В Глубокском районе лоб в лоб столкнулись две легковушки

Возле деревни Бушики Глубокского района произошло ДТП, сообщили в УМЧС по Витебской области.

Вечером 9 августа на автодороге Н-2410 лоб в лоб столкнулись Opel Manta и Citroen Evasion. В результате столкновения 32-летний, мужчина находившийся за релем Opel, оказался зажат в автомобиле. Спасатели освободили мужчину при помощи специального оборудования. Пострадавшего доставили в местную больницу.

Также в результате аварии был травмирован 36-летний пассажир Opel. Мужчина сумел самостоятельно выбраться из салона, после чего был госпитализирован. 30-летний водитель Citroen не пострадал.