Двое пострадали в столкновении легковушки и скутера в Орше

ДТП
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В Орше 25 апреля произошло столкновение легкового автомобиля и скутера, в результате которого пострадали два человека.

По информации, около девяти часов утра на улице Пограничной возле дома №39а водитель автомобиля «Renault Logan» столкнулся со скутером «Hors».

62-летний водитель скутера и его 57-летняя пассажирка получили травмы и были доставлены в больницу, как сообщили в ГАИ.

На данный момент проводится проверка по факту ДТП.

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