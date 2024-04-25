Двое пострадали в столкновении легковушки и скутера в Орше

В Орше 25 апреля произошло столкновение легкового автомобиля и скутера, в результате которого пострадали два человека.

По информации, около девяти часов утра на улице Пограничной возле дома №39а водитель автомобиля «Renault Logan» столкнулся со скутером «Hors».

62-летний водитель скутера и его 57-летняя пассажирка получили травмы и были доставлены в больницу, как сообщили в ГАИ.

На данный момент проводится проверка по факту ДТП.