В Витебском районе в результате ДТП пострадало 7 пассажиров

ДТП
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Дорожно-транспортное происшествие произошло около 8 часов утра 12 февраля на 5-м километре автодороги Н2301 «Руба — Тарасенки — граница Российской Федерации».

По предварительной информации, водитель 62 лет, управляя автомобилем «Vokswagen», вернулся на свою полосу после выезда на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшимся впереди в том же направлении автомобилем «МАЗ».

В результате аварии 7 пассажиров направлены на медицинское обследование.

По факту ДТП проводится проверка.

Также, в Витебском районе зарегистрировано столкновение двух грузовиков, в результате которого погиб водитель. В другом случае в этом районе столкнулись два автомобиля, что привело к травмированию 7 пассажиров.

Трагическое ДТП в Витебском районе: столкновение двух фур, погиб водитель

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