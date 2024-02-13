В Витебском районе в результате ДТП пострадало 7 пассажиров

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 8 часов утра 12 февраля на 5-м километре автодороги Н2301 «Руба — Тарасенки — граница Российской Федерации».

По предварительной информации, водитель 62 лет, управляя автомобилем «Vokswagen», вернулся на свою полосу после выезда на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшимся впереди в том же направлении автомобилем «МАЗ».

В результате аварии 7 пассажиров направлены на медицинское обследование.

По факту ДТП проводится проверка.

Также, в Витебском районе зарегистрировано столкновение двух грузовиков, в результате которого погиб водитель. В другом случае в этом районе столкнулись два автомобиля, что привело к травмированию 7 пассажиров.