ДТП В Витебском районе: столкнулись Vokswagen и МАЗ

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Авария произошла около 8 часов утра 12 февраля на 5-м километре автодороги Н2301 “Руба – Тарасенки – граница Российской Федерации”.

По предварительной информации, 62-летний водитель автомобиля Vokswagen, возвращаясь в свою полосу после выезда на полосу встречного движения, совершил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем МАЗ.

7 пассажиров переданы медикам для обследования.

По факту ДТП проводится проверка.

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дтп
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