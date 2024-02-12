ДТП В Витебском районе: столкнулись Vokswagen и МАЗ

Авария произошла около 8 часов утра 12 февраля на 5-м километре автодороги Н2301 “Руба – Тарасенки – граница Российской Федерации”.
По предварительной информации, 62-летний водитель автомобиля Vokswagen, возвращаясь в свою полосу после выезда на полосу встречного движения, совершил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем МАЗ.
7 пассажиров переданы медикам для обследования.
По факту ДТП проводится проверка.
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