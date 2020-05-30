Внимание к врачам привлечет в профессию новых преданных делу людей — ректор Витебского медицинского университета

Внимание, прикованное к работе врачей в последние месяцы, повысит престиж данной профессии. Такое мнение высказал сегодня журналистам перед распределением выпускников вуза ректор Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета, член Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству доктор медицинских наук, профессор Анатолий Щастный, передает БелТА.

«Огромное внимание, которое с началом распространения коронавирусной инфекции уделялось и уделяется работе врачей, тому, как они проявили себя, а это без высокопарных слов героический труд, существенно повысит престиж нашей профессии, привлечет в ряды медработников еще больше людей, искренне преданных своему делу», — сказал Анатолий Щастный.

По его словам, нынешний день имеет для выпускников свои особенности, ведь основной этап распределения, предварительный, состоялся раньше. Подавляющее количество студентов с ним согласились и уже знают, где будут работать. Сегодня же финальное решение по этому вопросу будет принято в отношении 39 молодых людей. «Обстоятельства, потребовавшие этого, самые различные: желание изменить свой профессиональный аспект, семейное положение, переезд и т.д.», — отметил ректор.

Отдельное внимание руководитель вуза обратил на 80 выпускников, которые в числе 300 студентов медуниверситета работали в последние месяцы в клиниках Витебска. Профессиональная судьба некоторых из них решается на сегодняшнем заседании комиссии. «Этот факт также будет принят во внимание. Мы считаем, что таким поступком человек уже в определенной степени подтвердил правильность профессионального выбора и показал свое отношение к делу», — подчеркнул Анатолий Щастный.

В работе комиссии по распределению выпускников медицинских вузов традиционно принимает участие министр здравоохранения. Сегодняшний день не стал исключением. «Кадровый вопрос отрасли для нас приоритетный, — подчеркнул Владимир Караник. — Личное участие позволяет понять, какими кадрами укомплектована система здравоохранения, лучше услышать потребности студентов и попытаться найти компромисс между желанием выпускника и возможностями медучреждений».

В ряде случаев место работы может поменяться в связи с новыми обстоятельствами. По возможности комиссия идет навстречу молодому специалисту. «Это способствует повышению комфортности жизни выпускника, а также повышает шансы его закрепления на новом месте после обязательной отработки. И мы видим, что такой подход работает: с каждым годом процент закрепляемости наших молодых кадров увеличивается», — подчеркнул министр.

Сегодня окончательно определилось будущее место работы акушера-гинеколога Дарьи Сергун. Им станет родильный дом в Новополоцке. Изначально целевое распределение девушки было в Глубокскую ЦРБ. Во многом на решение комиссии повлиял тот факт, что она с четвертого курса постоянно работала в клиниках областного центра, в том числе в непростой период подъема коронавирусной инфекции трудилась в областной клинической больнице. «Два месяца во время перепрофилирования клиники мы работали с пациентами, больными пневмониями и коронавирусной инфекцией. Всем предоставлялась индивидуальная защита (сменные маски, костюмы, защитные экраны), поэтому чувствовали себя защищенно. Порадовали надбавки, положенные по указу №131, которые в нашем отделении мы все получили», — отмечает выпускница. На новом месте работы ей не придется начинать с нуля. «В Полоцке у меня есть жилье, я оттуда родом, поэтому очень довольна, что самостоятельную жизнь начну строить на своей малой родине», — добавила она.