Археологический музей появится в Полоцке

В Полоцке планируют создать музей археологии. Об этом рассказала директор Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника Тамара Джумантаева.

Здание музея уже выделено. Музей археологии будет располагаться на улице Нижне-Покровской в здании, где ранее был РОВД. Здание перешло историко-культурному музею-заповеднику, потому что является памятником архитектуры. Когда-то там располагался жилой корпус францисканского монастыря. Здание ждет реставрация.

За годы археологических исследований Полоцка специалисты обнаружили множество находок. Сейчас в фонде музея-заповедника — более 20 тыс. предметов археологии. Это украшения, продукция ремесленников, детские игрушки, артефакты с раскопок на территории Спасо-Ефросиниевского монастыря, керамика, древнее оружие, печати Евфросинии Полоцкой.

«Думаю, наша коллекция будет пополняться. Сейчас планируются раскопки на территории Верхнего замка», — отметила Тамара Джумантаева.

В будущий музей могут переехать реставрационные мастерские. Возможно, процесс восстановления артефактов будет открытым для посетителей, сообщает БелТА.

Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник начал формироваться в 1967 году. Сегодня в его состав входят более 10 музеев — белорусского книгопечатания, боевой славы, музей-библиотека Симеона Полоцкого, музей истории архитектуры Софийского собора и другие.

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