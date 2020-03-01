С 1 марта в Беларуси дорожает топливо

«Белнефтехим» объявил о повышении цен на топливо с 1 марта.

Концерн напоминает, что средняя цена на нефть в мире в январе-феврале составляла 56-63 доллара. С учетом стоимости нефти, которую концерн закупал в этот период, и динамики курса рубля цены на автомобильное топливо увеличиваются на 1 копейку.

С 1 марта литр бензина будет такой:

АИ-92 будет – 1,73 рубля,

АИ-95 – 1,83 рубля,

АИ-98 – 2,05 рубля.

Цена дизельного топлива составит 1,83 рубля за литр.

В то же время «Белнефтехим» заявляет об «оптимистичном прогнозе по дальнейшей динамике цен», так как в последние дни мировая цена нефти заметно снизилась.

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