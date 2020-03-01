Сегодня Прощеное воскресенье

Прощеное воскресенье — последнее воскресенье перед Великим постом.
Христиане имеют обычай просить в этот день друг у друга прощения грехов, ведомых и неведомых обид и принимать все меры к примирению с враждующими.
Это первый шаг на пути к Великому посту. Поэтому это воскресенье принято называть Прощеным воскресеньем.
Что нужно сделать, а что нельзя делать в Прощенное воскресенье.
Прощеное воскресенье: что нужно сделать, а что нельзя
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