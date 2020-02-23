В Витебском районе столкнулись Renault Logan и Ford Scorpio

Авария произошла в Витебском районе 22 февраля около 11 часов дня. ДТП случилось на 69 км автодороги М-8 «Граница Российской Федерации-Витебск-Гомель-Граница Украины» .

Водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем «Ford Scorpio», не справилась с управлением, выехала на обочину и совершила наезд на дорожное ограждение, после чего автомобиль выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Renault Logan под управлением водителя 1958 года рождения.

В результате ДТП водитель Ford Scorpio с травмами была доставлена в витебскую областную клиническую больницу. По факту ДТП проводится проверка.