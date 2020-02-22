Пограничный спецназ Украины жестко задержал белорусского перевозчика сигарет — видео

Украинский пограничный спецназ задержал гражданина Беларуси, который, как сообщается, пытался за взятку провезти на территорию Украины партию нелегальных сигарет. На кадрах оперативной видеосъемки видно как отряд оперативного реагирования «Дозор» производит жесткое задержание белоруса, который пытался провезти в своей машине Ford более двух тысяч пачек сигарет.

За беспрепятственное пересечение границы он предложил сотруднику Госпогранслужбы Украины 7,5 тысячи гривен (около 300 долларов США).

В итоге в отношении гражданина Беларуси возбудили дело по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (дача взятки).

Из видео не очевидно по какой причине при задержании белоруса был использован военный спецназ, ведь белорус не был вооружен. К тому же спецназ в данном случае выполнял несвойственные ему функции. Известно, что отряд «Дозор» предназначен для проведение локальных силовых операций. Кроме того, он принимает участие в мероприятиях по организации охраны мест пребывания Президента Украины и других должностных лиц, охране органов государственной власти Украины, а также используется в целях поддержание постоянной готовности сил и средств к выполнению внезапно возникающих задач в мирное время и боевой готовности при переходе с мирного на военное положение. Отряд «Дозор» подчиняется непосредственно Администрации Госпогранслужбы.

В Докшицах на охоте застрелили бизнесмена. Под подозрением — глава района

В Витебске задержан вооруженный рецидивист из России