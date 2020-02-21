Витебских историков приглашают на Digital History MEETUP

13-14 марта в Минском международном образовательном центре им. Йоханнеса Рау (IBB Minsk) пройдет Digital History MEETUP.

Digital History MEETUP — это возможность рассказать о проектах на стыке истории и digital, где современные технологии и IT-решения помогают в историческом образовании, популяризации мест памяти и музеев, и делают их доступнее для молодежи и новой аудитории.

К участию в митапе приглашаются историки, преподаватели, представители НКО, сотрудники музеев, любители и профессионалы в сфере цифровых технологий и инноваций из Беларуси, Украины и России.

Главное условие — представить проекты, которые рассказывают об исторических событиях и способствуют популяризации культуры памяти с помощью современных технологий: сайты, онлайн-платформы, мобильные приложения, медиа-проекты и др.

Участников Digital History MEETUP ждут выступления экспертов из Беларуси и Украины, которые поделятся своим опытом в сфере цифровой истории, работе с визуальными данными и мультимедиа. 14 марта состоится ShowCaseDay, в рамках которого пройдут презентации digital-проектов и лучших практик в сфере цифровой истории. Участники митапа представят свои проекты, а также смогут узнать про самые интересные digital history тренды в Беларуси, Украине и России.

Для участия в Digital History MEETUP необходимо заполнить заявку до 2 марта 2020 г. Подробности и регистрация — по ссылке.

Организаторами митапа выступают IBB Minsk и IBB Dortmund в партнерстве с Исторической мастерской им. Л. Левина, Фондом развития Брестской крепости, Фондом «Холокост», Украинской ассоциацией устной истории и при финансовой поддержке МИД Германии.

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