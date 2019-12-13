Международная конференция «Стартап Года» пройдет завтра в Минске

14 декабря 2019 года в VOKA CINEMA by Silver Screen в ТРЦ “Dana Mall” состоится самое ожидаемое событие – юбилейный, V «СТАРТАП ГОДА», где будут подведены итоги 10-ти лет стартап-движения в Беларуси.

Конференция приурочена к десятилетию белорусского стартап-движения. 10 лет назад, 4-5 декабря, состоялось первое в Беларуси стартап-мероприятие, Minsk Startup Weekend, которое положило начало развитию рынка стартапов и венчурных инвестиций в стране. По инициативе центра «Стартап технологии» предпринимательское сообщество Беларуси 5 декабря отмечает День стартапера.

Организатор конференции является центр «Стартап Технологии». Официальным партнером мероприятия выступает МТБанк. Конференция проходит при поддержке Happy Office.

«СТАРТАП ГОДА» – ежегодная международная конференция для технологических предпринимателей и инвесторов. Это уникальная площадка, где стартапы встречаются с инвесторами, перенимают практики успешных предпринимателей из разных стран, презентуют свои проекты на большой сцене престижного конкурса стартапов.

Наиболее ожидаемая часть мероприятия – международный конкурс стартапов «СТАРТАП ГОДА».

Данный формат был «подсмотрен» в Кремниевой долине и привезен в Беларусь центром «Стартап Технологии» в 2009 году. Ставшие культовыми мероприятия центра Startup Weekend, INVEST WEEKEND помогли реализовать проекты сотням ИТ-предпринимателей во всех уголках нашей страны. С тех пор формат выступлений стартапов перед жюри, в состав которого входят потенциальные инвесторы и эксперты рынка, стал неотъемлемой частью всех стартап-конференций, проходящих в нашей стране.

Авторы проектов ждут «СТАРТАП ГОДА», потому что для них это место силы. На площадках центра «Стартап Технологии» зародились известные белорусские стартапы, среди которых Maps.me, PandaDoc, RocketBody и многие другие. Здесь нашли инвесторов десятки стартапов. Не удивительно, что на мероприятиях центра «Стартап Технологии» рождаются звездные команды, ведь экспертами мероприятий выступают многие талантливые технологические предприниматели, такие как Дмитрий Гурский, Тимофей Липский, Владимир Холязников и другие.

На конференции-битве «СТАРТАП ГОДА» можно встретить профессиональных инвесторов из США, Израиля, России, Германии, Китая, Украины, Польши и других стран.

Организаторы конференции позаботились о том, чтобы каждый участник нашел здесь партнеров. Для этого предусмотрено 5 форматов нетворкинга. И только на конференции «СТАРТАП ГОДА» за один день можно найти для себя ответ: «Станет ли новый бизнес успешным стартапом или нет?».

В основе технологического предпринимательства лежит инновационная высокотехнологичная идея, дающая бизнесу устойчивое конкурентное преимущество, поэтому на конференции «СТАРТАП ГОДА» эксперты подробно обсудят глобальные тренды 2020 года, которые в скором времени изменят бизнес-среду и потребительский спрос до неузнаваемости. Спикеры конференции поделятся способами анализа трендов и применения полученных данных в бизнесе.

В этом году главное стартап-событие года поддержал один из крупнейших белорусских банков – МТБанк.

«МТБанк стремится быть больше, чем банк. Наша цель – не только предложить эффективные и нужные финансовые инструменты, но и помочь бизнесу развиваться и расти. И поддержка бизнес-мероприятий – важный этап в достижении этой цели. Когда мы принимали решение выступить партнёром конференции «СТАРТАП ГОДА», мы обратили внимание на схожесть нашего подхода и устремлений технологических предпринимателей. Желание развиваться, создавать успешные продукты и отвечать на вызовы рынка – позволяет достигать успеха. Побеждает тот, кто не боится двигаться вперед», – отметила директор по малому и среднему бизнесу ЗАО «МТБанк» Ольга Цуран.

По словам основателя конференции «СТАРТАП ГОДА», директора центра «Стартап Технологии», инвестора Алексея Шабловского, на стыке традиционного предпринимательства и сферы информационных технологий кроется золотая жила. В процессе подготовки к выступлению на сцене конференции «СТАРТАП ГОДА» с предпринимателями происходят метаморфозы: неслаженные и неполные команды стартапов преобразуются в компании с потенциалом взрывного роста – лидеров завтрашнего дня, которые реально развивают экономику, способствуя выходу страны на новый виток технологического развития.

В конференции «СТАРТАП ГОДА» примут участие Максим Чеботарев, руководитель сообщества венчурных инвесторов, сооснователь площадки GoValley, основатель «Школы инвестиций» ФРИИ, Efi Ben Artzy, советник Google for Startups, Юрий Шлаганов, инвестиционный менеджер Flint Capital, Дмитрий Фирскин, инвестиционный директор AltaIR Capital, Ольга Цуран, директор по малому и среднему бизнесу ЗАО «МТБанк», Алексей Шабловский, директор центра «Стартап Технологии», Сергей Мойсеенок, основатель CashMarket, Олег Ильин, директор ASER, Андрей Попов, основатель Rocketfounders, Игорь Сюч, тренд футуролог, Евгений Романенко, экономист, Алексей Граков, соучредитель VironIT, Дарья Жук, управляющий партнер COBALT в Беларуси, Юрий Селиверстов, директор Skyincom, Вячеслав Пиотух, директор Defors, Максим Кузьмич, руководитель StiltSoft, Алексей Гречанинов, основатель ALOTEQ, Юлия Швед, международный налоговый консультант LEXeFISCAL, Антон Куличкин, Член Совета Экспертов Ассоциации «Технологии Распределенных Реестров», Сергей Виноградов, Евразийский и Белорусский патентный поверенный и другие гости.

Партнерами конференции выступили биржа кредитов для бизнеса CashMarket, вода «Нарач», вода «Боровая», магазин «Портатив», центр Максима Мирного, digital-агентство Sait.by, мастерская шоколада Ля Трюфф. Принт-партнером выступила типография БелЭксПринт.

Мероприятие будет полезно не только стартаперам, где они получат возможность заявить о себе на межгосударственном уровне, а также получить консультации от ведущих экспертов по различным аспектам своей деятельности. Зрители получат уникальную возможность наладить необходимые связи, заслушать актуальные доклады о тенденциях в развитии бизнес-сферы от самих практиков. Представится зрителям также и возможность лично пообщаться с руководителями успешных белорусских и российский стартапов и из первых уст узнать их истории успеха, получить напутствия в своей деятельности.

Об организаторе

«Стартап технологии» – первый центр поддержки предпринимательства, системно работающий над развитием стартап-движения в Беларуси, помогающий запускать и развивать инновационные и высокотехнологичные бизнес-проекты. Компания проводит ключевые стартап-конференции Minsk FinTech Conference, «Стартап года» и Startup Weekend, бизнес-форумы Invest Weekend и стартап-школы, тематические митапы и менторские сессии, мастер-классы и воркшопы известных предпринимателей, а также международные битвы стартапов.