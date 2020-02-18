Прием всех почтовых отправлений в Китай приостановлен. Об этом сообщается на сайте предприятия РУП «Белпочта».
«В связи с отменой рейсов авиакомпаний-партнеров, которые занимаются перевозкой международных почтовых отправлений из Беларуси в Китай, РУП «Белпочта» временно приостанавливает прием всех видов международных почтовых отправлений на данном направлении», — говорится в сообщении.
«Белпочта» приносит извинения за временные неудобства.
Белпочта повысила стоимость некоторых услуг
Не такой уж смертельный. 11 тысяч человек выздоровели от коронавируса
Министерство связи выпускает в обращение памятный штемпель к 100-летию УНОВИС