Прием всех почтовых отправлений в Китай приостановлен

Редакция
Здоровье, Экономика

Прием всех почтовых отправлений в Китай приостановлен. Об этом сообщается на сайте предприятия РУП «Белпочта».

«В связи с отменой рейсов авиакомпаний-партнеров, которые занимаются перевозкой международных почтовых отправлений из Беларуси в Китай, РУП «Белпочта» временно приостанавливает прием всех видов международных почтовых отправлений на данном направлении», — говорится в сообщении.

«Белпочта» приносит извинения за временные неудобства.

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