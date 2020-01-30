Сегодня «Белпочта» повысила стоимость некоторых услуг

РУП «Белпочта» с 30 января повысило стоимость некоторых услуг по пересылке почты внутри страны.

Стоимость пересылки заказного письма массой до 20 г для физических лиц увеличилась на 8 копеек и составляет 1,98 рублей, для юридических лиц — 2,04 рублей. Тарифы на пересылку внутренних отправлений ЕМS, отправлений Е-commerce, услуги линейки «Комфорт», услуги «Почтовый курьер» выросли в среднем на 5%, сообщили в «Белпочте».

При этом тарифы на универсальные услуги (пересылка простой почтовой карточки, простого письма (бандероли), пересылку отправлений «1-й класс», дополнительные услуги почтовой связи не изменятся, передает Белта со ссылкой на официальный сайт РУП «Белпочта».

Кроме того, «Белпочта» теперь не будет взимать комиссию при приеме платежей через систему ЕРИП за услуги, которые оказывают территориальные центры социального обслуживания населения. Это сделано с учетом социальной направленности услуг, пояснили в Витебском отделении республиканского унитарного предприятия.

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