23 января можно бесплатно отправить открытку

Бесплатно отправить открытку можно будет 23 января во время акции «День ручного письма», сообщили в РУП «Белпочта».

Акция приурочена к всемирному Дню почерка, который отмечается 23 января. День почерка или День ручного письма учрежден с целью напомнить всем нам об уникальности ручного письма, о необходимости практиковаться в нем, о неповторимости почерка каждого человека.

В этот день клиенты «Белпочты» смогут приобрести почтовые карточки или конверты с открытками, написать теплые слова в адрес родных и друзей. Доставка отправлений будет производиться по Беларуси бесплатно.

Приводим перечень всех почтовых отделений, предоставляющих такую услугу в Витебской области.

Отделения почтовой связи (ОПС) Витебской области:

ОПС № 15 пр-т Московский, д. 10, г. Витебск

ОПС № 1 ул. Советская, 24, г.п. Бешенковичи

ОПС № 2 ул. Советская, д. 117, г. Браслав

ОПС № 1 ул. Советская, д. 57, г. Верхнедвинск

ОПС № 3 ул. Ленина, д. 8, г. Глубокое

ОПС № 1 ул. Воровского, д. 2/2, г. Городок

ОПС № 1 ул. Ленинская, д. 19, г. Докшицы

ОПС № 1 ул. Комсомольская, д. 15, г. Дубровно

ОПС № 4 пл. Свободы, д. 13/1, г. Лепель

ОПС № 2 ул. Ленина, д. 86, г.п. Лиозно

ОПС № 1 ул. М.Горького, д. 5а, г. Миоры

ОПС № 6 ул. Молодежная, д. 74. г. Новополоцк

ОПС № 11 ул. Ленина, д. 46, г. Орша

ОПС № 15 пр-т Ф.Скорины, д. 32, г. Полоцк

ОПС № 3 пл. Ленина, д. 16, г. Поставы

ОПС № 1 ул. Машерова, д. 3, г. Россоны

ОПС № 2 ул. К.Маркса, д. 10, г. Сенно

ОПС № 2 пл. 40 лет Октября, д.7, г. Толочин

ОПС № 1 ул. Советская, д. 39, г.п. Ушачи

ОПС № 1 ул. Ленинская, д. 7, г. Чашники

ОПС № 1 ул. Комсомольская, д. 6, г.п. Шарковщина

ОПС № 2 ул. Луначарского, д. 5, г. п. Шумилино

Период оказания услуг: 11.00 — 13.00