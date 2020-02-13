Марафон психического здоровья 2.0 пройдет в Витебске

22 февраля с 13.00 до 17.00 в Витебской областной научно-технической библиотеке пройдут лекции и тренинг по теме психическое здоровье.

13.00 — лекция «Шизофрения. Энигма тысячелетия» — врач-психиатр Евгений Геншафт

14.30 — лекция «Позитивное мышление. И его подводные течения» — психолог Людмила Добрянская

15.30 — Лекция «Депрессия — не стыдно» — врач-психиатр-нарколог Анастасия Борисенко

Место: Витебская областная научно-техническая библиотека (Пушкина, 6, 5 этаж)

Инфо: +375 29 819 54 15

Опубликована программа Международной конференции, посвящённой 100-летию создания УНОВИС