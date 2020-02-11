Устранен дефект участка тепловой сети по улице Флерова в Орше

Персоналом филиала «Оршанская ТЭЦ» устранен дефект участка тепловой сети по улице Флерова, сообщили в РУП «Витебскэнерго». Напомним, что сегодня десятки домов, детские сады, школу и воинскую часть в Орше отключили от отопления и горячей воды в связи с необходимостью ремонта участка тепловой сети.

В настоящее время производится заполнение трубопровода.

Ориентировочное время включения потребителей 18:00.

Десятки домов, детские сады, школу и воинскую часть в Орше отключат от отопления и горячей воды

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