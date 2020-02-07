«Витебскэнерго» собирает небывалый урожай огурцов в феврале. В чем секрет

В теплицах филиала «Весна-энерго» РУП «Витебскэнерго» активно идет сбор этого огурцов, около 11-15 тонн витаминных плодов ежедневно.

В теплице филиала создан уникальный микроклимат. Существенно увеличить урожайность смогли благодаря установке в ноябре прошлого года мощной системы досветки, которая обеспечивает 20-часовое освещение культуры в сутки. Огурец под искусственным солнцем растет эффективнее и за три месяца стебель вырастает длиной до 12 метров. За декабрь-январь собрали порядка 550 тонн этого вкусного овоща, сообщили в «Витебскэнерго«. Кроме огурцов, в теплицах круглый год выращивают салат, укроп, петрушку и базилик. Вся производимая продукция весьма востребована у покупателей. Свежие овощи охотно закупают крупные торговые сети Витебской области.

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