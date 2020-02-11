Десятки домов, детские сады, школу и воинскую часть в Орше отключат от отопления и горячей воды

Из-за повреждения на магистральном трубопроводе тепловой сети филиала «Оршанской ТЭЦ» в Орше некоторое время будет отсутствовать горячее водоснабжение и отопление в нескольких десятках жилых домов, трех детсадах, школе, Следственном комитете и воинской части №5524. Об этом сообщили в РУП «Витебскэнерго».

Ремонт сети происходит по улице Флерова. Завершение ремонтных работ планируется до 18:00.

Где будет отсутствовать горячее водоснабжение и отопление?

По информации «Витебскэнерго» горячее водоснабжение будет отсутствовать на следующих объектах:

— ул. Флерова, жилые дома №№ 32, 24а, 24, 17а, 17, 28, 20, 22, 8а, 8, 6, 18, 16, 14, 12, 10, 4, 7а, 7, 1, 3, 9, 11, 15;

— ул. Воз-ан-Влен: жилые дома №№ 13а, 15, 9, 11, 7, 3, 5, 1;

— ул. Могилевская: жилые дома №№ 95/1, 95/3, 95/2, 91, 89, 87, 93, 85/4, 85/2, 85/1, 85/3, 95, 97, 99, 101,101к.1, 107, 105, 109, 111, 113, 115, 117, 104;

— ул. Гаранина: жилые дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11;

— ул. В.Завадского: жилые дома №№1,2, 3, 4, 6, 8, 10;

— ул. Соляникова: жилые дома №№ 2, 4, 6, 8, 12, 14, 15;

— ул. Семенова: жилые дома №№ 10, 16, 20, 22, 21, 23, 25, 33, 31, 29, 27, 35;

— ул. 60 лет БССР: жилые дома №№ 9, 13, 5;

— ГУО «Ясли-сад № 1 г. Орши»;

— ГУО «Ясли-сад № 3 г. Орши»;

— ГУО «Ясли-сад № 46 г. Орши»;

— ГУО «СШ № 20»;

— Следственный комитет по ул. 60 лет БССР;

— административное здание КУП «Оршаводоканал», ул. Могилевская, 85;

— Воинская часть 5524 в г. Орше.