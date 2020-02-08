Фотоконкурс «Поделитесь чувствами» проходит в Витебске в честь День влюбленных

Впереди один из самых романтичных праздников – День влюбленных!
УК «Витебский областной краеведческий музей» с 6 февраля по 14 февраля 2020 года проводит фотоконкурс – «Поделитесь чувствами»!
Информация только познакомившихся пар, молодых влюбленных, любящих супругов, проживших много лет вместе в любви и согласии бабушек и дедушек.
Условия фотоконкурса:
- В конкурсе смогут принять участие пары, которые посетили Выставку живых экзотических бабочек в Ратуше: http://ratusha-vit.by/content/vystavka-zhivyh-ekzoticheskih-babochek
- При посещении выставки необходимо сфотографироваться с бабочками и прислать самую лучшую фотографию пары в группу ВК https://vk.com/ratusha_vit в альбом фотоконкурса «Поделитесь чувствами».
- Для участия в конкурсе вы должны быть подписчиком группы музея https://vk.com/ratusha_vit и сделать репост этой записи. А также быть подписчиками групп кафе-спонсоров в соцсетях.
- Присланные фотографии должны быть креативными, привлекательными. Делитесь своими чувствами! Счастливые пары, ловите мгновения! Мы ждем фотографий именно от вас!
- Победителей выберут сами подписчики группы, ставя лайки под фотографиями. Ими станут те пары, фотографии которых наберут наибольшее количество голосов.
- Подведение итогов фотоконкурса «Поделитесь чувствами» состоится 14 февраля в 12.00. на странице музея в ВК https://vk.com/ratusha_vit
Пары победителей ждут призы:
— сертификат в кафе «Корица»
— сертификат в кафе «Бисквит»
— сертификат в кафе «Меланж»
— сертификат в кафе «GARAGE»
— сертификат в кафе «Pizza&Coffee»
- Победители смогут забрать свои сертификаты в музее (Ратуша, ул.Ленина, 36), предварительно позвонив по телефону +375 29 5097243, Светлана
Фотографии участников после фотоконкурса также будут размещены на страницах музея: Instagram, Facebook, Одноклассники.
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