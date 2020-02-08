Фотоконкурс «Поделитесь чувствами» проходит в Витебске в честь День влюбленных

Впереди один из самых романтичных праздников – День влюбленных!

УК «Витебский областной краеведческий музей» с 6 февраля по 14 февраля 2020 года проводит фотоконкурс – «Поделитесь чувствами»!

Информация только познакомившихся пар, молодых влюбленных, любящих супругов, проживших много лет вместе в любви и согласии бабушек и дедушек.

Условия фотоконкурса:

В конкурсе смогут принять участие пары, которые посетили Выставку живых экзотических бабочек в Ратуше: http://ratusha-vit.by/content/vystavka-zhivyh-ekzoticheskih-babochek При посещении выставки необходимо сфотографироваться с бабочками и прислать самую лучшую фотографию пары в группу ВК https://vk.com/ratusha_vit в альбом фотоконкурса «Поделитесь чувствами». Для участия в конкурсе вы должны быть подписчиком группы музея https://vk.com/ratusha_vit и сделать репост этой записи. А также быть подписчиками групп кафе-спонсоров в соцсетях. Присланные фотографии должны быть креативными, привлекательными. Делитесь своими чувствами! Счастливые пары, ловите мгновения! Мы ждем фотографий именно от вас! Победителей выберут сами подписчики группы, ставя лайки под фотографиями. Ими станут те пары, фотографии которых наберут наибольшее количество голосов. Подведение итогов фотоконкурса «Поделитесь чувствами» состоится 14 февраля в 12.00. на странице музея в ВК https://vk.com/ratusha_vit

Пары победителей ждут призы:

— сертификат в кафе «Корица»

— сертификат в кафе «Бисквит»

— сертификат в кафе «Меланж»

— сертификат в кафе «GARAGE»

— сертификат в кафе «Pizza&Coffee»

Победители смогут забрать свои сертификаты в музее (Ратуша, ул.Ленина, 36), предварительно позвонив по телефону +375 29 5097243, Светлана

Фотографии участников после фотоконкурса также будут размещены на страницах музея: Instagram, Facebook, Одноклассники.

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