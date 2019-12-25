Фотоконкурс «Витебского Курьера»

Вы – профессиональный фотограф или просто любите фотографировать? Мечтаете об известности? Тогда этот шанс – для вас.
«Витебский Курьер» приглашает принять участие в фотоконкурсе «Моя Витебщина«.
Конкурс, проводимый с 25 декабря 2019 г. по 30 января 2020 г.
Фотоработы на конкурс можно прислать до 30 января 2020 года включительно на электронный адрес feedback@vkurier.by с пометкой «Фотоконкурс». Каждый автор может предоставить на конкурс до 30 снимков.
Номинации конкурса:
- «Люди Витебщины». Здесь можно прислать фотоснимки жителей Витебщины, меняющих к лучшему мир. Снимки могут быть сделаны на территории Витебской области.
- «Природа Витебщины». Здесь должны быть представлены фотоработы, сделанные на территории Витебщины.
- «История Витебщины». Здесь должны быть представлены фотоработы исторических мест, зданий, памятников и пр.
Оптимальный формат файла: jpeg.
Размер снимка: 1400 пикселей по длинной стороне.
Объем фотографии: не больше 3 Мб.
Также необходимо предоставить информацию: имя и фамилию автора, его дату рождения, город, контактный номер телефона, название фотографии, ее описание, место и условия, при которых был сделан снимок.
Работы с водяными знаками, надписями и рамками к участию в конкурсе не допускаются. Фотомонтаж также запрещен.
Победитель будет определен в каждой из номинации, а лучшую работу выберет редакционный совет «Витебского Курьера».
Фотографии, допущенные к участию в конкурсе, будут опубликованы на страницах «Витебского Курьера» с подписью автора, а также в социальных сетях.
Призы:
Победитель в каждой номинации конкурса получит портативное зарядное устройство Xiaomi Mi Power Bank 2i 10000mAh (серебристый) от «Витебского Курьера».
Авторы фоторабот, занявших второе и третье место, также будут награждены памятными призами от «Витебского Курьера»