Фотоконкурс «Витебского Курьера»

Вы – профессиональный фотограф или просто любите фотографировать? Мечтаете об известности? Тогда этот шанс – для вас.

«Витебский Курьер» приглашает принять участие в фотоконкурсе «Моя Витебщина«.

Конкурс, проводимый с 25 декабря 2019 г. по 30 января 2020 г.

Фотоработы на конкурс можно прислать до 30 января 2020 года включительно на электронный адрес feedback@vkurier.by с пометкой «Фотоконкурс». Каждый автор может предоставить на конкурс до 30 снимков.

Номинации конкурса:

«Люди Витебщины». Здесь можно прислать фотоснимки жителей Витебщины, меняющих к лучшему мир. Снимки могут быть сделаны на территории Витебской области. «Природа Витебщины». Здесь должны быть представлены фотоработы, сделанные на территории Витебщины. «История Витебщины». Здесь должны быть представлены фотоработы исторических мест, зданий, памятников и пр.

Оптимальный формат файла: jpeg.

Размер снимка: 1400 пикселей по длинной стороне.

Объем фотографии: не больше 3 Мб.

Также необходимо предоставить информацию: имя и фамилию автора, его дату рождения, город, контактный номер телефона, название фотографии, ее описание, место и условия, при которых был сделан снимок.

Работы с водяными знаками, надписями и рамками к участию в конкурсе не допускаются. Фотомонтаж также запрещен.

Победитель будет определен в каждой из номинации, а лучшую работу выберет редакционный совет «Витебского Курьера».

Фотографии, допущенные к участию в конкурсе, будут опубликованы на страницах «Витебского Курьера» с подписью автора, а также в социальных сетях.

Призы:

Победитель в каждой номинации конкурса получит портативное зарядное устройство Xiaomi Mi Power Bank 2i 10000mAh (серебристый) от «Витебского Курьера».

Авторы фоторабот, занявших второе и третье место, также будут награждены памятными призами от «Витебского Курьера»