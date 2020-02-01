Последний пролет Полоцкого путепровода над железной дорогой накрывают балками

В Витебске скоро будет соединен Полоцкий путепровод, последний пролет, находящийся над железнодорожными путями накрывают балками. Совсем скоро Полоцкий путепровод в Витебске будет выглядеть совсем иначе.

Балки монтируют при помощи мощного крана, эти элементы достаточно тяжелые — вес балки, которую устанавливали при корреспонденте «ННВ» составляет 28,5 тонн. Для завершения перекрытия последнего пролета над железной дорогой «Мостостроительному управлению №5» ОАО «Мостострой» потребуется еще несколько дней и второй подъемный кран.

Старый виадук снесли за шесть дней, эти работы были завершены 14 апреля. Пролеты разделяли канатной резкой, а затем разбирали.

Как будет выглядеть Полоцкий путепровод в Витебске (видео)

Как строят Полоцкий путепровод в Витебске

Сергей Румас посетил сегодня «стройку века» в Витебске. Полоцкий путепровод планируют построить до 2021 года

Как строят Полоцкий путепровод. Что планировали сделать только в декабре, сделали до конца осени