Тариф на транзит российской нефти по Беларуси возрастет более чем на 6%

Тариф на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси с 1 февраля вырастет более чем на 6%. Об этом заявил сегодня журналистам министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.

По словам министра, переговоры с российскими коллегами не дали результата.

«Поэтому вступает в силу статья инструкции, согласно которой установлен порядок повышения тарифов на транзит нефти: это среднегодовой темп инфляции, установленный прогнозом Российской Федерации, увеличенный на три процентных пункта», — отметил глава ведомства.

Владимир Колтович также добавил, что у сторон есть некоторые разногласия по определению тарифов.

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