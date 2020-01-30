Пункт пропуска «Урбаны» остановит работу на несколько часов 1 февраля

В международном автодорожном пункте пропуска «Урбаны» в Браславском районе (пункт пропуска «Силене» со стороны Латвии) 1 февраля будет временно приостановлена работа, сообщили в Полоцком пограничном отряде.

Это связано с переездом государственных контрольных служб в новый реконструированный пункт пропуска. Ориентировочное время переезда с 00.00 до 04.00. В этот период пропуск лиц и транспортных средств через границу на пункте пропуска «Урбаны» осуществляться не будет.

Для более комфортного пересечения границы пограничники рекомендуют выбрать ближайший пункт пропуска «Григоровщина» в Верхнедвинском районе (сопредельный латвийский пункт пропуска «Патерниеки»).

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