В Лепеле 19-летний водитель «Ауди» сбил женщину

Около 9:00 19-летний водитель легкового автомобиля на улице Войкова совершил наезд на женщину, которая внезапно вышла на проезжую часть. В результате ДТП 59-летняя женщина получила телесные повреждения, и была экстренно госпитализирована Лепельскую центральную райбольницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, об этом сообщили в областной ГАИ.

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