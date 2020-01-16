Уголовное дело о смертельном ДТП в Витебске направлено в суд

Уголовное дело о смертельном ДТП было направлено в суд прокуратурой Витебской области Авария произошла на улице Замковой города Витебска. 29-летний водитель технически неисправного Renault Logan нарушил ПДД, что повлекло гибель человека.
Водитель двигался со скоростью 75 км/ч, когда на нерегулируемом перекрестке оказалась 42-летняя женщина. Пострадавшая скончалась на месте.
Сейчас автомобилист находится под подпиской о невыезде.
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