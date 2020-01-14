Разыскиваются свидетели нескольких ДТП Витебска

Следственный комитет республики Беларусь по Витебской области расследует уголовные дела о ДТП в Витебске, в результате которых пешеходам причинены телесные повреждения.
23 октября 2019 года 20-летний водитель Renault Laguna, двигаясь по проспекту Черняховского, около дома 23А сбил 20-летнего молодого человека, переходящего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный свет. Пешеход получил телесные повреждения.
29 ноября 70-летний водитель Renault Lоgan перемещался по улице Леонова, где около 16 часов 52 минут около дома 3 сбил 33-летнего мужчину, переходящего дорогу не по пешеходному переходу. Пешеход получил телесные повреждения.
18 декабря 19-летний водитель Volkswagen Polo ехал по улице Терешковой, где около 21 часа 10 минут недалеко от дома 26 насмерть сбил 69-летнюю женщину, пересекавшую дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Сообщается, что водитель проезжал регулируемый пешеходный переход на желтый свет.