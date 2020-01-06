В Витебском районе в ДТП погиб пешеход

Авария произошла 6 января около 8 часов утра на автодороге Р-20 Витебск-Шумилино вблизи деревни Старое Село.

37-летний житель Витебска, управляя автомобилем Dodge Caravan совершил наезд на пересекавшего проезжую часть дороги неустановленного мужчину, сообщили в ГАИ Витебска.

В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Очевидцев или граждан, располагающих какой-либо информацией об указанном происшествии, ГАИ просит сообщить об этом в дежурную часть по телефонам: 8-0212-58-44-44, 621-44-44 (Велком), 721-44-44 (МТС).