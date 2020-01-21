В Витебске водитель Renault Logan сбил пешехода

Авария произошла 20 января около 15 часов 30 минут в дворовой территории вблизи дома №16 по улице Чкалова.

Водитель 1999 года рождения, управляя автомобилем «Renault Logan», во время движения задним ходом, совершил наезд на двигавшегося по проезжей части пешехода.

В результате ДТП, 46-летний житель Витебска получил травмы и был госпитализирован в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

ГАИ напоминает, что в соответствии с пунктом 73 Правил дорожного движения Республики Беларусь, движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, если эти действия не создадут препятствия для других участников дорожного движения, и будет обеспечена безопасность дорожного движения. При необходимости водитель должен прибегнуть к помощи других лиц, которые сигнализировали бы о складывающейся ситуации позади транспортного средства.

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