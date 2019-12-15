Ребенка сбили на пешеходном переходе в Витебске

Водитель 1963 года рождения, управляя автомобилем Ford Transit, совершил наезд на пешехода, ребенка 2008 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия девочку 11 лет доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе возле дома №211 по улице Ленинградской. Ведется проверка.

ГАИ города призывает участников дорожного движения быть внимательными вблизи пешеходных переходов, школ или других детских учреждений, жилых зон и там, где очень высока вероятность появления человека на проезжей части.