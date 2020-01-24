«Черные риелторы» из Витебска пойдут под суд

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Криминал, Шок

Витебским городским отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, совершенном в крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.
По данным следствия, 31-летний мужчина в мае-июле 2018 года на территории города Витебска создал управляемую устойчивую организованную группу, для осуществления совместной преступной деятельности на постоянной основе, в целях хищений имущества граждан путем мошенничества, в которую были вовлечены и добровольно вступили 52-летний и 31-летний мужчины.
Данная организованная группа действовала на территории города Витебска и Витебского района Витебской области до 20 июня 2019 года.

Фото: СК

Так, в период времени с 21 мая 2018 года по 20 июня 2019 года мужчины находили потерпевших, которых убеждали одолжить им деньги или продать принадлежащее им жилье. Обещали вложить вырученные от продажи квартиры денежные средства в развитие совместного бизнеса по купле-продаже автомобилей и получения крупной прибыли от него, на иные вымышленные цели и приобретения впоследствии для потерпевших иного жилого помещения. Они располагали к себе людей, приобретали им спиртное и продукты питания. Однако обвиняемые не намеревались выполнять принятые на себя обязательства. После совершения сделок о продаже жилья, мужчины распоряжались деньгами по своему усмотрению.

В ходе расследования уголовного дела установлены и иные факты противоправной деятельности обвиняемых. Потерпевшими признаны восемь человек. Всего мужчины смогли завладеть денежными средствами граждан на сумму более 120 тысяч рублей.

52-летнему мужчине предъявлено обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь:

  • ч.4 ст.209 (мошенничество);
  • ч.1 ст.14 ч.4 ст.209 (покушение на мошенничество);
  • ч.1 ст.14 ч.1 ст.171 (покушение на организацию и использование занятия проституцией другим лицом, при отсутствии признаков более тяжкого преступления).
31-летнему мужчине предъявлено обвинение по:
  • ч. 4 ст. 209 (мошенничество);
  • ч. 1 ст. 14 ч. 2, 4 ст. 209 (покушение на мошенничество);
  • ч. 1 ст. 149 (умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения);
  • ст. 421 (несоблюдение требований превентивного надзора) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Третьему мужчине (31-летнему обвиняемому) предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь (мошенничество). К нему применена мера пресечения в виде личного поручительства.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

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