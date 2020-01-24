«Черные риелторы» из Витебска пойдут под суд

Витебским городским отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, совершенном в крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, 31-летний мужчина в мае-июле 2018 года на территории города Витебска создал управляемую устойчивую организованную группу, для осуществления совместной преступной деятельности на постоянной основе, в целях хищений имущества граждан путем мошенничества, в которую были вовлечены и добровольно вступили 52-летний и 31-летний мужчины.

Данная организованная группа действовала на территории города Витебска и Витебского района Витебской области до 20 июня 2019 года.

Так, в период времени с 21 мая 2018 года по 20 июня 2019 года мужчины находили потерпевших, которых убеждали одолжить им деньги или продать принадлежащее им жилье. Обещали вложить вырученные от продажи квартиры денежные средства в развитие совместного бизнеса по купле-продаже автомобилей и получения крупной прибыли от него, на иные вымышленные цели и приобретения впоследствии для потерпевших иного жилого помещения. Они располагали к себе людей, приобретали им спиртное и продукты питания. Однако обвиняемые не намеревались выполнять принятые на себя обязательства. После совершения сделок о продаже жилья, мужчины распоряжались деньгами по своему усмотрению.

В ходе расследования уголовного дела установлены и иные факты противоправной деятельности обвиняемых. Потерпевшими признаны восемь человек. Всего мужчины смогли завладеть денежными средствами граждан на сумму более 120 тысяч рублей. 52-летнему мужчине предъявлено обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь: