«Черные риелторы» из Витебска пойдут под суд

Так, в период времени с 21 мая 2018 года по 20 июня 2019 года мужчины находили потерпевших, которых убеждали одолжить им деньги или продать принадлежащее им жилье. Обещали вложить вырученные от продажи квартиры денежные средства в развитие совместного бизнеса по купле-продаже автомобилей и получения крупной прибыли от него, на иные вымышленные цели и приобретения впоследствии для потерпевших иного жилого помещения. Они располагали к себе людей, приобретали им спиртное и продукты питания. Однако обвиняемые не намеревались выполнять принятые на себя обязательства. После совершения сделок о продаже жилья, мужчины распоряжались деньгами по своему усмотрению.
В ходе расследования уголовного дела установлены и иные факты противоправной деятельности обвиняемых. Потерпевшими признаны восемь человек. Всего мужчины смогли завладеть денежными средствами граждан на сумму более 120 тысяч рублей.
52-летнему мужчине предъявлено обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь:
- ч.4 ст.209 (мошенничество);
- ч.1 ст.14 ч.4 ст.209 (покушение на мошенничество);
- ч.1 ст.14 ч.1 ст.171 (покушение на организацию и использование занятия проституцией другим лицом, при отсутствии признаков более тяжкого преступления).
- ч. 4 ст. 209 (мошенничество);
- ч. 1 ст. 14 ч. 2, 4 ст. 209 (покушение на мошенничество);
- ч. 1 ст. 149 (умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения);
- ст. 421 (несоблюдение требований превентивного надзора) Уголовного кодекса Республики Беларусь.