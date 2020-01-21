В Орше обесточат две улицы и два переулка

На этой неделе, по 26 января включительно, произойдет плановое отключение электричества на двух улицах и в двух переулках в Орше, сообщили в «Витебскэнерго».

В среду, 22 января, в связи с капитальным ремонтом воздушных линий электропередач останутся без света жители улицы Южной. Работы будут проводиться с 9.00 до 16.00.

На следующий день, 23 января, будут обесточены дома в 4-м и 5-м Лесных переулках в Орше. Электричество будет отсутствовать с 9.00 до 16.00 в связи с установкой заземляющих ножей.

По аналогичной причине в пятницу, 24 января, с 9.00 до 16.00 не будет света в зданиях по улице Подлесной.

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