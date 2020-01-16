Нормы ввоза товаров для личного пользования изменились с 2020 года

С 1 января 2020 года изменились отдельные нормы ввоза товаров для личного пользования на таможенную территорию Евразийского экономического союза (далее – Союз), а также отдельные ставки таможенных пошлин и налогов. Вот основные изменения:

упразднилось понятие «неделимый» товар для личного пользования» — товар весом более 35 кг, состоящий из одной единицы товара (например, шкаф, холодильник, стиральная машина и т.п.).

С 1 января 2020 г. такие товары включаются в общий вес и стоимость всего товара, который физическое лицо ввозит на таможенную территорию Союза. Расчет платежей в отношении указанной категории товаров будет производиться в части превышения стоимостной или весовой норм с учетом частоты пересечения.

Напомним, физические лица могут беспошлинно ввезти на таможенную территорию Союза в Республику Беларусь товары на сумму, на превышающую в эквиваленте 500 евро и весом до 25 кг – при пересечении границы реже, чем 1 раз в 3 месяца, и эквиваленте до 300 евро и 20 кг – при пересечении границы чаще, чем 1 раз в 3 месяца.

Если таможенная стоимость и (или) вес превышает вышеуказанную норму беспошлинного ввоза, товары облагаются таможенными пошлинами и налогами по единой ставке 30% от их таможенной стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг в части превышения весовой нормы и (или) стоимостной нормы.

снижена таможенная пошлина за перевес товаров, пересылаемых из-за границы в международных почтовых отправлениях – она составит 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг веса брутто международных почтовых отправлений в части превышения стоимостной и (или) весовой норм. уменьшилась норма беспошлинного ввоза товаров для личного пользования (за исключением этилового спирта, алкогольных напитков, пива, неделимых товаров для личного пользования), доставляемых перевозчиком (согласно доверенности или иного документа, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени и по поручению декларанта (физического лица)) на таможенную территорию Союза – сумма, эквивалентная 500 евро, снижается до суммы, эквивалентной 200 евро. Весовые нормы не изменяются. В отношении указанной категории товаров в два раза снижается таможенная пошлина при превышении норм беспошлинного ввоза.

Более подробно с правилами пересечения границы можно ознакомиться на интернет-портале Государственного таможенного комитета www.customs.gov.by.

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