Топ – 5 задержаний за год: что, где и как пытались скрыть от Витебской таможни при прохождении границы

Препятствовать нелегальному ввозу запрещенных или незадекларированных товаров в страну – одна из важнейших функций таможенных органов. На какие только ухищрения не идут недобросовестные перевозчики ради ввоза подобного товара.

Как в этом году со своей задачей справились Витебские таможенники – разбираем вместе. Топ – 5 задержаний за год:

Возглавляет вершину списка 140 кг наркотиков, обнаруженные правоохранителями в АПП «Григоровщина» в марте 2019 года. В ходе таможенного контроля следующий на территорию российской Федерации автомобиль Volvo осмотрели с использованием инспекционно-досмотрового комплекса. Полученная сканограмма обозначила наличие посторонних вложений в балке в нижней части полуприцепа. Наличие наркотических средств, а именно 130 кг гашиша в брикетах и 10 кг экстази, подтвердила кинологическая собака. По данному факту возбуждено уголовное дело. Более 33 тысяч долларов США в эквиваленте пытались переместить через границу физические лица. Денежные знаки были сокрыты частично в легковом автомобиле, частично – в карманах и личном багаже. После обнаружения сокрытой валюты участники инцидента затруднились дать объяснения своим действиям. Таможней проводится проверка по признакам совершения уголовного преступления. 88 тонн пищевого мака с содержанием опасных примесей в течение двух недель выявили таможенники. Заключение эксперта ГКСЭ однозначное — в пищевом маке содержится опасное наркотическое средство «маковая солома», используемое для изготовления опиатов и запрещенное к ввозу на территорию ЕАЭС.

На данный момент проводится полная экспертиза груза, таможней проводится проверка в рамках уголовно-процессуального законодательства.

Партия груш за фальшстенкой – такую находку обнаружили таможенники близ белорусско-российской границы. Водитель сказал таможенникам, что транспортное средство порожнее. Однако, таможенный досмотр его слова не подтвердил: при открытии грузового отсека обнаружена минеральная вата, прикрывавшая смонтированную дверь, за которой были спрятаны 20 тонн свежих груш. Таможней начат административный процесс. Схема ввоза на территорию ЕАЭС 11 седельных тягачей и полуприцепов по заниженной стоимости – закрывает топ задержаний. В течение года одной фирмой-перевозчиком ввозились транспортные средства по заниженной более чем в два раза стоимости. Таким образом он пытался уклониться от уплаты таможенных пошлин и налогов в полном объеме: более 84 тыс. рублей составляет сумма неуплаченных платежей. По всем фактам таможней начаты административные процессы, проводится проверка на предмет наличия признаков уголовного преступления.

По материалам Витебской таможни