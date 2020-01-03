Топ – 5 задержаний за год: что, где и как пытались скрыть от Витебской таможни при прохождении границы

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Препятствовать нелегальному ввозу запрещенных или незадекларированных товаров в страну – одна из важнейших функций таможенных органов. На какие только ухищрения не идут недобросовестные перевозчики ради ввоза подобного товара.

Как в этом году со своей задачей справились Витебские таможенники – разбираем вместе. Топ – 5 задержаний за год:

  1. Возглавляет вершину списка 140 кг наркотиков, обнаруженные правоохранителями в АПП «Григоровщина» в марте 2019 года. В ходе таможенного контроля следующий на территорию российской Федерации автомобиль Volvo осмотрели с использованием инспекционно-досмотрового комплекса. Полученная сканограмма обозначила наличие посторонних вложений в балке в нижней части полуприцепа. Наличие наркотических средств, а именно 130 кг гашиша в брикетах и 10 кг экстази, подтвердила кинологическая собака. По данному факту возбуждено уголовное дело.
  2. Более 33 тысяч долларов США в эквиваленте пытались переместить через границу физические лица. Денежные знаки были сокрыты частично в легковом автомобиле, частично – в карманах и личном багаже. После обнаружения сокрытой валюты участники инцидента затруднились дать объяснения своим действиям. Таможней проводится проверка по признакам совершения уголовного преступления.
  3. 88 тонн пищевого мака с содержанием опасных примесей в течение двух недель выявили таможенники. Заключение эксперта ГКСЭ однозначное — в пищевом маке содержится опасное наркотическое средство «маковая солома», используемое для изготовления опиатов и запрещенное к ввозу на территорию ЕАЭС.

На данный момент проводится полная экспертиза груза, таможней проводится проверка в рамках уголовно-процессуального законодательства.

  1. Партия груш за фальшстенкой – такую находку обнаружили таможенники близ белорусско-российской границы. Водитель сказал таможенникам, что транспортное средство порожнее. Однако, таможенный досмотр его слова не подтвердил: при открытии грузового отсека обнаружена минеральная вата, прикрывавшая смонтированную дверь, за которой были спрятаны  20 тонн свежих груш. Таможней начат административный процесс.
  2. Схема ввоза на территорию ЕАЭС 11 седельных тягачей и полуприцепов по заниженной стоимости – закрывает топ задержаний. В течение года одной фирмой-перевозчиком ввозились транспортные средства по заниженной более чем в два раза стоимости. Таким образом он пытался уклониться от уплаты таможенных пошлин и налогов в полном объеме: более 84 тыс. рублей составляет сумма неуплаченных платежей. По всем фактам таможней начаты административные процессы, проводится проверка на предмет наличия признаков уголовного преступления.

 

По материалам Витебской таможни



1 комментарий

  1. Очень радуют всегда результаты по перехвату наркотиков.Сложная и кропотливая работа.Кто занимается пресечением наркобизнеса,тот не зря ест свой хлеб.Спасибо.

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