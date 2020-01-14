Капитаном футбольного клуба «Витебск» останется Артем Скитов

Капитан футбольного клуба «Витебска» Артем Скитов остается в команде на новый сезон. Об этом сообщил директор футбольного клуба «Витебск» Николай Вайтюховский.

Капитан «Витебска» Артем Скитов. Фото: fc.vitebsk.by«У главного тренера есть список, игроков приглашенных на первый сбор. Из приятного, в команде остается наш капитан Артем Скитов. У нас была договоренность, что до 15 января он может попробовать себя за границей. Артем съездил в «Иртыш», насколько я знаю, он подошел команде и его были готовы подписать, но он принял решение вернуться в Витебск», — цитирует Вайтюховского официальный сайт клуба.

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