В Дубровенском районе ГАИ проверяет школьные автобусы. Что они ищут?

Как сообщил старший инспектор ГАИ Дубровенского РОВД Евгений Малахевич,10 января 2020 проведен осмотр 13 школьных автобусов, пишет dubrovno.by. Проверки связаны со скорым началом третьей учебной четверти. Как отметил инспектор, одним из важных этапов обеспечения безопасности детей является проверка готовности школьных автобусов.

Инспектор отметил, что особое внимание уделялось техническому состоянию, исправности громкоговорителей, световой и звуковой сигнализации. Также была проведена проверка документов водителей школьных автобусов. У водителей были приняты зачеты по ПДД, проведен инструктаж по перевозке детей. Вместе с тем инспекторы выявили и нарушения. Один из водителей должен быть отстранен от выполнения служебных обязанностей.

Инспекторы напомнили, что водители в соответствии с п. 166 и 166.4 ПДД должны обо­значить движущееся транспортное средство — включить ближний свет фар или дневные ходовые огни.

Читайте также:

В Дубровно торжествуют. Развитие района продолжается, убыль населения тоже

В Дубровно на пожаре погиб мужчина

Дубровно два года после «Дожинок». Что изменилось с 80-х и что теперь