В Дубровно отметили 95-летний юбилей района. В связи с этим состоялось торжественное мероприятие.

В июле 1924 года 2-я сессия Центрального исполнительного комитета БССР ликвидировала уезды и волости и создала округи и районы. По новому территориально-административному разделу Дубровно становится городом, центром Дубровенского района Оршанского округа, пишут vitvesti.by.

Отметим, что впервые Дубровенский край упоминается в 1393 году в грамоте князя Дмитрия Семёновича Друцкого Секиры, сообщает Wikipedia. «Земля пустая дубровенская» — так описал этот край Дмитрий Секира. Но это было давно, а что теперь?

По данным все той же Википедии, численность населения города Дубровно планомерно сокращается.

Открывая торжество в честь 95-летия района, председатель Дубровенского райисполкома Анатолий Лукашов отметил, что юбилей – это повод оглянуться назад, подвести итоги, задуматься о будущем.

Анатолий Лукашов подчеркнул, что Дубровенский район обладает уникальной историей и богатым культурным наследием, огромным человеческим потенциалом. Современная Дубровенщина – один из стабильно развивающихся регионов области со сформированной инфраструктурой.

Надо полагать, что опыт стабильного развития Дубровенщены уже совсем скоро начнут перенимать в других странах.