В Витебске прошла акция за независимость Беларуси

В воскресенье 29 декабря более 15 жителей Витебска вышли на площадь Победы и провели акцию в поддержку независимости страны. Активисты держали в руках растяжку «Независимость» и плакаты с лозунгами. Акция проходила на площади Победы и продолжалась 20-25 минут, сообщает nn.by. Участие в ней приняли 15 активистов — политики, блогеры, простые горожане.

Люди держали в руках растяжку «Независимость», бело-красно-белые национальные флаги и самодельные плакаты с лозунгами. Позже был развернут государственный красно-зеленый флаг.