«Неман» потерпел поражение от «Клаксвика» в квалификации Лиги конференций

Гродненский «Неман» начал выступление в третьем квалификационном раунде Лиги конференций с поражения. В выездном матче белорусский клуб уступил фарерскому «Клаксвику» со счетом 0:2, осложнив себе задачу выхода в следующий этап турнира.

Подопечные Игоря Ковалевича активно начали встречу в Торсхавне, взяв инициативу в свои руки и заставив хозяев сконцентрироваться на обороне. Однако, несмотря на территориальное преимущество, белорусской команде не удалось воплотить свое давление в забитые мячи.

Переломный момент наступил на 26-й минуте, когда Рене Йоенсен воспользовался ошибкой гостей в штрафной площади и открыл счет. Ситуация усугубилась перед самым перерывом – на 44-й минуте Палл Клетцард удвоил преимущество хозяев, реализовав острую контратаку.

Во втором тайме тренерский штаб «Немана» попытался переломить ход игры, произведя пять замен, однако эти перестановки не принесли желаемого результата. Ответная встреча состоится 14 августа в венгерском Сегеде, где победитель противостояния получит право сразиться с мадридским «Райо Вальекано» за выход в групповой этап турнира.