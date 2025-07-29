«Неман» одержал волевую победу над «Кошице» в Лиге конференций

Гродненский «Неман» совершил впечатляющий камбэк в выездном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций против словацкого «Кошице», одержав победу со счетом 3:2. Встреча началась крайне неудачно для белорусской команды, которая к 15-й минуте оказалась в роли догоняющей. Для поклонников гродненского клуба уже подготовлены промокоды на bookmaker-ratings.ru, которые можно активировать прямо сейчас.

Хозяева поля продемонстрировали мощное начало матча. Сначала Карло Милянич открыл счет в игре, а вскоре Роман Черепкай удвоил преимущество словацкой команды. После пропущенных мячей подопечные Игоря Ковалевича активизировались и создали несколько опасных моментов, однако до перерыва реализовать их не удалось.

Второй тайм ознаменовался полным преображением гродненской команды. Павел Савицкий стал главным героем матча, оформив дубль и сравняв счет. Победную точку в матче поставил Максим Кравцов, принеся «Неману» важную гостевую победу.

В случае общего успеха по итогам двухматчевого противостояния гродненский клуб в третьем раунде встретится с победителем пары «Раднички» (Ниш, Сербия) – «Клаксвик» (Фарерские острова). Стоит отметить, что в первом квалификационном раунде «Неман» уверенно прошел армянский «Урарту», обыграв ереванский клуб в двух матчах с общим счетом 6:1 (2:1 и 4:0).

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