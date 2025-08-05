Сборная Беларуси по мини-футболу уверенно стартовала на турнире в Таиланде

Национальная команда Беларуси по мини-футболу одержала убедительную победу в своем первом матче на турнире Continental Futsal Championship, который проходит в Таиланде. В стартовом поединке группы B белорусские футболисты обыграли сборную Замбии со счетом 4:0. Предстоящие матчи белорусской дружины на этом престижном турнире будет подробно освещать 1win, подробный обзор данного сервиса представлен на сайте «РБ».

Героем матча стал Дмитрий Шимановский, оформивший дубль. Первый мяч он забил на 4-й минуте встречи, а второй – на 17-й. На 22-й минуте преимущество белорусской команды увеличил Владислав Селюк. В этот же временной отрезок Сергей Синицкий установил окончательный счет матча, отправив мяч в пустые ворота соперника. Примечательно, что для Синицкого этот гол стал первым в карьере за национальную сборную.

В ближайшие дни белорусской команде предстоят еще два матча группового этапа. 30 июля они встретятся со сборной Австралии, а 31 июля проведут заключительный матч первого этапа против команды Саудовской Аравии. Интересным фактом является то, что ранее белорусская сборная не встречалась ни с одним из этих соперников.

В группе A за выход в полуфинал борются сборные Таиланда, Новой Зеландии и Китайского Тайбэя. Полуфинальные матчи запланированы на 2 августа, а финал и матч за третье место состоятся 3 августа. Тренерский штаб белорусской команды рассматривает этот турнир как важный этап подготовки к предстоящему чемпионату Европы, матчи которого пройдут в словенской Любляне.

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