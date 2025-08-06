Могилевский «Днепр» сыграл вничью с дублем БАТЭ в матче Первой лиги

В рамках 17-го тура чемпионата Беларуси среди команд первой лиги могилевский «Днепр» на домашнем стадионе разделил очки с дублирующим составом БАТЭ. Матч завершился со счетом 1:1. Даже матчи второго по значимости дивизиона белорусского футбола можно смотреть в прямом эфире, если скачать 1xbet мобильное приложение.

Гости открыли счет уже на 4-й минуте встречи благодаря точному удару Сахончика. Однако хозяева поля не позволили сопернику уйти на перерыв с преимуществом – сразу после начала второго тайма, на 46-й минуте, Петренко восстановил равновесие в счете. Несмотря на старания обеих команд, больше забитых мячей зрители не увидели.

Этот результат позволил могилевскому «Днепру» сохранить лидирующую позицию в турнирной таблице первой лиги. После 17 туров в активе могилевчан 35 очков. Дублирующий состав БАТЭ расположился на третьей строчке, имея в своем активе 31 очко.

Ничейный исход этого противостояния добавляет интриги в борьбу за повышение в классе, так как разрыв между лидером и преследователями остается минимальным. Команды продолжат борьбу за право выступать в высшей лиге в следующем сезоне в оставшихся матчах чемпионата.

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