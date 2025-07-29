Минское «Динамо» уступило «Эгнатии» в квалификации Лиги конференций

Футболисты минского «Динамо» потерпели поражение в первом матче квалификационного раунда Лиги конференций, уступив албанскому клубу «Эгнатия» со счетом 0:2. Матч, который номинально считался домашним для белорусской команды, проходил на нейтральном поле в венгерском городе Мезекевешд. Все еще можно исправить в ответном поединке, на который легко заключить бесплатное пари, активировав любой доступный промокод без депозита на портале Bookmaker Ratings.

Игра складывалась неудачно для минчан с самого начала. На 29-й минуте встречи динамовцы пропустили первый мяч в свои ворота. Ситуация усугубилась ближе к концу матча, когда албанская команда забила второй гол незадолго до финального свистка, установив окончательный счет встречи.

Победитель этого противостояния в следующем раунде встретится с победителем пары «Олимпия» (Словения) – «Интер» (Андорра). В первом матче этого противостояния словенский клуб одержал победу на своем поле в Любляне со счетом 4:2.

Стоит отметить, что минское «Динамо» начинало свой европейский путь в этом сезоне с квалификации Лиги чемпионов, где команда встречалась с болгарским «Лудогорцем» из Разграда. По итогам двухматчевого противостояния белорусский клуб уступил с общим счетом 2:3 (0:1 в первом матче и 2:2 во втором), что привело к продолжению выступлений в Лиге конференций.

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