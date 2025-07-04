В Орше 8-летний мальчик выпал из окна седьмого этажа и скончался

Происшествия
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Трагедия произошла днём — 8-летний ребёнок выпал из окна квартиры на седьмом этаже. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По предварительной информации, за мальчиком и двумя другими детьми присматривала бабушка. Женщина ненадолго вышла из комнаты, где находился внук. За это короткое время ребёнок оказался на балконе, где было открыто окно.

Когда бабушка вернулась, она увидела открытое окно и тело ребёнка, лежащее на земле под домом. Пенсионерка выбежала на улицу и вызвала скорую помощь. Однако спасти мальчика не удалось — он скончался в больнице от полученных травм.

На месте трагедии работают сотрудники следственно-оперативной группы. Оршанский межрайонный отдел Следственного комитета инициировал проверку по факту гибели ребёнка. Следователи установят все обстоятельства произошедшего, включая условия, при которых ребёнок остался без присмотра.

Особое внимание будет уделено вопросам безопасности жилья и возможным нарушениям при уходе за детьми.

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